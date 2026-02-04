Pieprzone gnoje. To naprawdę może zabić. Lata temu, zimą na Słowacji, w dużym śniegu, straciłem w podobny sposób kilka godzin próbując odnaleźć drogę. Do schroniska dotarłem około 23.30. Ale ja jestem dość oswojony z górami, miałem dobry sprzęt, nie miałem stresu i nie czułem się zagrożony. Byłem tylko solidnie zmęczony.



Natomiast ktoś z mniejszym doświadczeniem wpadanie w panikę, zacznie się kręcić w kółko, opadnie z sił i to naprawdę może się źle Pokaż całość