Wandale na Babiej Górze, zniszczono oznaczenia szlaku. "Śmiertlne zagrożenie"
Celowe działanie czy skrajna głupota? Na czerwonym szlaku turystycznym z Przełęczy Brona na Babią Górę, w sercu Babiogórskiego Parku Narodowego, doszło do groźnego aktu wandalizmu. Nieznani sprawcy przewrócili ponad 10 tyczek wyznaczających zimową trasę. Jak alarmuje GOPR Beskidy, takie zniszczeniawadowice24
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
Coś czyje że wróci do nich to
@scoria:
To po co tan iść zimą?
Natomiast ktoś z mniejszym doświadczeniem wpadanie w panikę, zacznie się kręcić w kółko, opadnie z sił i to naprawdę może się źle
A tak serio - debile, oby ich kolana bolały na zejściu.