Prokuratorzy nie płacą za swoje błędy. Polacy chcą zmian
67,1 procent Polaków popiera odpowiedzialność finansową prokuratorów za ich błędy. Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ujawnia różnice poparcia w zależności od politycznych preferencjiWirtualnaPolska
Komentarze (53)
Co innego odpowiedzialność urzędnika, gdy popełnił błąd i zrobił coś wyraźnie wbrew prawu. Albo jeśli prokurator popełnił jakiś oczywisty błąd formalny, zarządził areszt w sytuacji, w której prawo
Państwo, po prostu. Powtórzę się, ale karanie prokuratora za to, że sąd nie zgodził się z jego argumentacją, prowadzi do absurdu. Po to właśnie mamy osobno instytucję prokuratora oraz sąd, żeby mogli się ze sobą nie zgadzać, mimo że obaj przecież reprezentują państwo. Gdyby dało się od początku zero-jedynkowo stwierdzić, czy ktoś
@bakermat: bo tak jest. Znając kłamstwa, manipulacje (i przede wszystkim głupotę) większości ludzi, wolę że są chronieni. Co nie znaczy, że zawsze powinni być niewinni i anonimowi.
Prokurator przedstawia dowody, ale od ich oceny jest sąd. Prokurator może wykonać rzetelną pracę, ale i tak zostanie ona odrzucona przez sąd „bo coś”. I co wtedy?
Który prokurator odważy się oskarżyć kogoś bogatszego, kto ma za sobą świetnych i drogich prawników? Który prokurator odważy się oskarżyć kogokolwiek, jeśli sędziowie wydają absurdalne wyroki?
Może wymagajmy od kierowców, żeby sami, dobrowolnie montowali rejestratory z GPS, karające z automatu mandatami?
Albo od złodzieji, żeby sami się na policję zgłaszali?
Logicznym jest to że jeżeli ktoś bedzie musiał ponosić konsekwencję swoich błędych decyzji, będzie bardziej przykładać się by ich głupio nie popełniać.