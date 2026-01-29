Czy ALAB Labolatoria zapłacił już jakąś karę w związku z wyciekiem danych med.?
Na jakim etapie jest kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w spółce ALA? Zapłacili już jakąś karę za największy wyciek danych medycznych ostatnich lat? Brak dostępnych źródeł o jakiejkolwiek decyzjimietek_zul
Czat GPT:
Na dzień **styczeń 2026 nie ma publicznie dostępnej informacji o tym, że ALAB Laboratoria zostało oficjalnie ukarane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ani inną instytucję w związku z wyciekiem danych z listopada 2023 r. Postępowanie prowadzone przez UODO trwało i nadal miało charakter analizy naruszenia oraz zgromadzenia dowodów; urząd analizował zgłoszone naruszenie i współpracował z Rzecznikiem Praw Pacjenta, ale nie opublikowano decyzji o