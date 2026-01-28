Zasadnicza rzecz to z jakiego artykułu ją skazano, bo "dziennikarze" często wszystko mylą, w szczególności w sprawach karnych.



Dla mnie, na podstawie doniesień medialnych, nie ma tutaj podżegania do popełnienia przestępstwa ani nawet groźby. "Giń" nie wskazuje ani czynu zabronionego, ani sposobu realizacji. Groźba za to musi wskazywać zapowiedź czynu np. "Zabije Cię, Ty Skur ...!"



Jeśli już to bym się kierował w stronę znieważenia.