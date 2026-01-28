Napisała do Owsiaka "giń człowieku", 67-latka skazana na pół roku więzienia
W styczniu 2025 roku 67-letnia Izabela M. napisała w sieci m.in. "giń człowieku" (...) Sędzia Marcin Czarciński powiedział, że kobieta świadomie stosowała wobec szefa WOŚP Jerzego Owsiaka mowę nienawiści i nawoływała do popełnienia przestępstwa. Zapadł wyrok w zawieszeniu.cepheus
To wypowiedź Palikota dla TVN podczas kampanii prezydenckiej. J Kaczyński pozwał go do sądu, ale sąd uznał, że nie doszło do przekroczenia prawa.
A tu mamy wypowiedź warszawianki roku 2023, superbohaterki "Wysokich Obcasów" (2021) – słynnej aktywistki Katarzyny Augustynek (zwanej bacią kasią). Ciekawe czy dla sądu to też mowa nienawiści i nawoływanie do popełnienia przestępstwa.
@cepheus: nazywanie jej babcią to obraza dla każdej babci...
@xqwzyts: "Giń człowieku" XD weź idź do lasu rozpędź się a drzewo się znajdzie
pchasz się w zawiasy kolego( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Mowa nienawisci" i do paki jak u Putina w Rosji.
Ale proszę bez
Warto też przypomnieć, że na chatę tej kobiety, o 6 rano udał się osobiście pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Toruniu i naczelnik wydziału kryminalnego KMP w Toruniu. Dobrze, że antyterrorystów nie wysłali.
@PolakRodakAfrykaner: jakiego kryminału? Przecież wyrok w zawieszeniu
@grazyna-kedzia: Jeżeli ktoś kogoś nienawidzi i z tego powodu prześladuje go w internecie, to jest zwykłą pomarszczoną kutasiną.
Jednak jestem piewcą nieograniczonej wolności słowa i przywalenie komuś zawiasów za "giń człowieku" uważam za grubą
Dla mnie, na podstawie doniesień medialnych, nie ma tutaj podżegania do popełnienia przestępstwa ani nawet groźby. "Giń" nie wskazuje ani czynu zabronionego, ani sposobu realizacji. Groźba za to musi wskazywać zapowiedź czynu np. "Zabije Cię, Ty Skur ...!"
Jeśli już to bym się kierował w stronę znieważenia.