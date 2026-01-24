Aż mi się przypomniało Muppet sejm , niby jak wczoraj a to 17 lat temu. A co do rebootu to czarno to widzę, Henson pewnie w grobie by się przewrócił jakby to zobaczył, Muppety momentami jechały po bandzie z humorem, Disney to ugrzeczni pod dzieci, tak jak zarznal Muppeciatka których nawet Disney plus nie może wrzucić bo za dużo miał urywków z innych filmów i dzisiaj musieliby płacić prawa za każde nawiązanie, Pokaż całość