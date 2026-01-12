Radio Poznań usunęło podcast o sprawie dziennikarza Jarosława Ziętary
Publiczne Radio Poznań usunęło ze Spotify i YouTube 11-odcinkowy podcast o sprawie porwania i zabójstwa Jarosława Ziętary. To skutek wyroku w sprawie naruszenia dobrego imienia Mariusza Świtalskiego, twórcy sklepów Biedronka i Żabka.KubaGrom
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
Świtalski nigdy w tej sprawie nie był oskarżony przez prokuraturę. W procesie zeznawał jako świadek.
Ochroniarze na żadnym etapie nie wskazywali na Switalskiego jako zleceniodawce.
Nic dziwnego że wygrał w sądzie.
Sąd
pewnie nigdy sie nie dowiemy ale chociaz mozna zapytac Radio Poznan czym to jest spowodowane.
sprawa niszowa wiec sie pewnie rozejdzie po 3 dniach