Kiedyś już o tym pisałem na wykopie że mieszanie Świtalskiego do tej sprawy to spore nadużycie.



Świtalski nigdy w tej sprawie nie był oskarżony przez prokuraturę. W procesie zeznawał jako świadek.

Ochroniarze na żadnym etapie nie wskazywali na Switalskiego jako zleceniodawce.

Nic dziwnego że wygrał w sądzie.



Sąd Pokaż całość