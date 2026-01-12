Koszmar na plaży w Ekwadorze. Znaleziono odcięte ludzkie głowy
Na plaży w Puerto Lopez w Ekwadorze znaleziono pięć odciętych ludzkich głów wiszących na sznurze - przekazała w niedzielę miejscowa policja. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że incydent to porachunki miejscowych gangów.Bobito
gdy nagle widzę sześć główek Lenina
głowy Lenina znad pianina
głowy Lenina znad pianina
Dlatego też kobiety Indianki chętnie wchodziły w związki z Europejczykami, którzy też nie wylewali za kołnierz i potrafili przyłożyć, ale mimo to traktowali te kobiety o wiele lepiej niż Indianie.