Wrze w Iranie. Linie lotnicze zawieszają rejsy. Już 116 ofiar protestów.
Wielkie linie lotnicze, takie jak m.in. Lufthansa, Turkish Airlines czy Quatar Airways podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów w sobotę do Iranu. Decyzja ma związek z sytuacją polityczną w Iranie, gdzie od 15 dni trwają masowe demonstracje wymierzone w reżim Ajatollaha.Bobito
