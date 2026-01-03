Internet: Reguła "sześciu stopni oddalenia" (six degrees of separation) to teoria społeczna i matematyczna mówiąca, że każde dwie osoby na świecie są powiązane maksymalnie sześcioma pośrednimi znajomościami, tworząc łańcuch "znajomy znajomego".

Z czego

- ponad 70-80% ludzi jest połączona w 4-5 krokach.

- około połowa (lub więcej) w 3-4 krokach.

Ten graf jest bez sensu.