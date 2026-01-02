Jak czytam że w Polsce ma powstać coś największego, najlepszego i wyjątkowego to zaczynam być podejrzliwy, i tak się zastanawiam dlaczego nie postawią tego w Niemczech? Coś musi być na rzeczy, bo jak znam życie gdyby to się opłacało i było bezpieczne to wybudowaliby to u Niemców.