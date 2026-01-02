W Polsce powstanie gigantyczny radar. Będzie śledził kosmiczne śmieci i wykrywał
W Przasnyszu (woj. mazowieckie) rusza budowa jednego z najbardziej zaawansowanych radarów w Europie. Ogromna instalacja o powierzchni połowy boiska piłkarskiego pozwoli Polsce monitorować obiekty znajdujące się nawet 2000 km nad Ziemią od satelitów i kosmicznych śmieci po potencjalne zagrożeniaralf-szer
Jeszcze gorsze są śmieci z Rosji, jak trafiały do Polski to źle dla Polski się kończyło ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ps. Mnie ciekawi jak to będzie w praktyce wyglądać. 40000 anten na obszarze 50m x 50m.
Ciekawy eufemizm na rosyjskie obiekty wojskowe i wywiadowcze :)