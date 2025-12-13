Od monopolowego po studio karate. Ten szop to notoryczny włamywacz
Pierwsze doniesienia o nietypowym włamywaczu pojawiły się tuż po Święcie Dziękczynienia. Pracownicy sklepu monopolowego w Ashland znaleźli w łazience nieprzytomnego szopa. Zwierzak dostał się do sklepu przez dach, rozbił mnóstwo butelek z alkoholem, a wylaną zawartość wypił. Po tym pijackim wyczynieStopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Szopy są zajebiste. I bystre. Te poniżej ogarnęły działanie drzwi, ale nie pojęły, że są za małe. ʕ•ᴥ•ʔ
Myślałem, że chodzi o Walaszka.