Na tropie zabójców, którzy sprzedają ludzkie szczątki jako "magiczne talizmany".
Artykuł opisuje śledztwo BBC w Sierra Leone o zabójstwach ludzi w imię czarnej magii (juju) i sprzedaży ich szczątków jako magiczne talizmany, przy braku skutecznych dochodzeń policji. A potem my ściągamy takich lekarzy i inżynierów Do Europy.Wegilo
1. W Sierra Leone grasują porywacze i mordercy, którzy na zamówienie m.in. polityków i innych wpływowych ludzi robią "talizmany" z części ludzkiego ciała, które mają przynieść im szczególne moce, wpływy polityczne, bogactwo, etc.
2. Ruch w interesie jest szczególnie nasilony w okresie wyborczym, bo wtedy przychodzi do nich dużo polityków (i pewnie stąd też niemoc państwa w walce z tym zjawiskiem, skoro duża ich część wierzy w to szaleństwo).
3. W
Jakieś konkretniejsze dane kto „ściąga” tych ludzi do Europy? Bo z tego co się orientuję problem z inżynierami jest po dzień dzisiejszy taki, że oni nieproszeni przyjeżdżają sami Do Europy. No chyba, że manipulujesz.
