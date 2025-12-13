Podsumowując:

1. W Sierra Leone grasują porywacze i mordercy, którzy na zamówienie m.in. polityków i innych wpływowych ludzi robią "talizmany" z części ludzkiego ciała, które mają przynieść im szczególne moce, wpływy polityczne, bogactwo, etc.

2. Ruch w interesie jest szczególnie nasilony w okresie wyborczym, bo wtedy przychodzi do nich dużo polityków (i pewnie stąd też niemoc państwa w walce z tym zjawiskiem, skoro duża ich część wierzy w to szaleństwo).

