Co druga kobieta w domu publicznym to Ukrainka
Mają dokumenty i ukończone studia, w Niemczech dano im prawo do zasiłków i kwater. Mimo wszystko już co druga pracownica domów publicznych w Berlinie pochodzi z Ukrainy pisze dziennik "Die Welt".konserva_turystyczna
- #
- #
- 127
- Odpowiedz
Komentarze (127)
najlepsze
Niestety w Polsce podaż strasznie spadła od czasu startu OF. Przez spermiarzy c00rwy nawet nie muszą przyjmować osobiście.
@zagubionychromosom: to jest piąta kolumna, i tak należy ich traktować.
@Cztero0404:
Ten straszny prorosyjski Onet jak zwykle szczuje na Ukraińców.