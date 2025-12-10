SZOK po akcji TV Republika! To jest jakaś abberacja i ściema
TV Republika zapowiedziała hitową noc z NBA, a kibice uwierzyli, że zobaczą starcie Los Angeles Lakers z Boston Celtics. Zamiast tego dostali jedynie studio ekspertów i komentarz bez transmisji. W sieci wybuchła burza, a szczegóły tej afery znajdziecie w tekście poniżej.Maaatiz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Komentarze (60)
najlepsze
@AppleDash: Wszedłem tu żeby to napisać. Ubiegłeś mnie. Ta telewizja to mem. Nie potrafią nawet dotrzymać słowa i pokazać prawdy w tak prostej sytuacji :D