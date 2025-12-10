Może zostało im przyzwyczajenie z transmisji sejmowych. Kiedyś w TVPIS, a potem w Republice ci ludzie "transmitowali" obrady sejmu w taki sposób, że jak przemawiał na mównicy polityk PIS, to go pokazywali. A jak polityk innej partii, to kamera i dźwięk przełączały się na korespondenta gdzieś na balkonie, który swoimi słowami opowiadał widzom, o czym tamten gada na mównicy.