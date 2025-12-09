Hity

tygodnia

Pracownicy zamykanych kopalń dostaną 5 lat płatnego urlopu i 170 tys. zł odprawy
Pracownicy zamykanych kopalń dostaną 5 lat płatnego urlopu i 170 tys. zł odprawy
3772
Wesprzyj walkę o prawa mężczyzn
Wesprzyj walkę o prawa mężczyzn
3526
Pamiętacie policjantkę zatrzymaną po imprezie w klubie?
Pamiętacie policjantkę zatrzymaną po imprezie w klubie?
3249
[Pomóżcie] Tajniacy spowodowali wypadek i uciekli
[Pomóżcie] Tajniacy spowodowali wypadek i uciekli
2975
Policyjny agresor atakuje spokojnego kierowcę podczas kontroli drogowej. A ten w
Policyjny agresor atakuje spokojnego kierowcę podczas kontroli drogowej. A ten w
2382

Powiązane tagi