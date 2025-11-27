Miał 46 rosyjskich paszportów. Decyzja sądu "obraża przepisy"
.W tle śledztwa związanego z dywersją na polskiej kolei zatrzymano 34-letniego Mykhało Ch. - to Ukrainiec, u którego znaleziono m.in. 46 rosyjskich paszportów. Prokurator postawił mu zarzut ukrywania dokumentów, którymi podejrzany nie miał prawa rozporządzać. Śledczy domagali się tymczasowego aresztStopa_Szopa
najlepsze
A że nie widomo kto za nim stoi (albo i wiadomo) to dyspozycyjne patusy i krętacze sądowi już robią to, co umieją najlepiej - szmacą poczucie przyzwoitości oraz zasady równości wg. prawa i równego traktowania.
Za Polakiem potrafili wystawić Europejski Nakaz Aresztowania z powodu
Sami rozumiecie - Sawicka była prowokowana przez służby i dlatego nie można było jej skazać, ale obstawionego, inspirowanego i prowokowanego przez służby Brunona Kwietnia już można było skazać.
Wrobili naiwniaka, pewnie zgorzkniałego czy sfrustrowanego, który palnął o parę zdań
jak to sie ma do wolnych sądów? nie wiem
