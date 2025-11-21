"Szukamy taty". Rodzina pracownika Straży Granicznej prosi o pomoc.
Śledczy proszą kierowców, którzy 13 listopada między godz. 6.10 a 7.00 poruszali się drogą wojewódzką 226 w kierunku Przejazdowa oraz węzła DW226 trasą S7 o udostępnienie nagrań z wideorejestratorów. Każdy szczegół może okazać się kluczowy dla ustalenia, gdzie znajdował się wówczas zaginiony.gerwazy-oko
Gościu wsiadł w auto i zniknął, pracował w służbach, więc to nie musi być zwykle zniknięcie, a moze chciał zniknąć ?
Romanowski 'zniknal' na wegry
Ziobro 'zniknal' na wegry.
Same znikniecia ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)