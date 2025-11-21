To ojciec radnego, w Polsce znika wiele ludzi, ale juz pierwszej doby na lokalnych mediach odpaliła się Wójt i wszyscy radni. Szkoda, że jak ginie normalny czlowiek nie ma takiego dymu. 37 osób dziennie znika, szkoda że nie mają takiej szansy jak tata radnego

Gościu wsiadł w auto i zniknął, pracował w służbach, więc to nie musi być zwykle zniknięcie, a moze chciał zniknąć ?