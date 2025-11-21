Strzał w kolano takie zawiadomienia. I tak nikt nikogo nie skaże w tym procesie, a tylko da wode na młyn serbskim nacjonalistom, którzy beda zyli w przekonaniu jaki ich prezydent nie jest alpha, silny i meski i walczyl z wrogiem- na wzór putina czy nawrockiego. Troche jak te slynne ustawki nawrockiego ktore niby mialy mu zaszkodzic a w oczach prostego ludu jeszcze urósł jako obronca narodu.