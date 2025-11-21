Donos na prezydenta Serbii. Miał brać udział w "ludzkich safari"
Chorwacki dziennikarz Domagoj Margetić złożył do prokuratury w Mediolanie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Serbii Aleksandara Vuczicia. Dziennikarz oskarża prezydenta o udział w tzw. "sarajewskich safari", czyli organizowaniu "polowań na ludzi".WirtualnaPolska
Komentarze (17)
najlepsze
więc jak się chce w Polsce kogoś pozbyć to wg faktów i statystyk najlepiej samochodem, albo na polowaniu ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Nic dziwnego że komuś się chce do nich strzelać.
Nota bene, ten temat był znany już w latach 90. i pojawiał się sporadycznie w prasie. Dziwne że dopiero teraz jest o nim głośno.
Ma to sens nie powiem.