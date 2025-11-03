Serio, ja już nie wiem czy się śmiać czy płakać.

Po ponad dwóch latach od ataku na serwery Funduszu Górnośląskiego dostaję maila od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, że „moje dane mogły zostać naruszone”. Dwa lata. DWA. LATA.

Najlepsze, że zgłosili to do UODO w październiku 2023, ale ludzi poinformowali dopiero teraz, jesienią 2025, bo UODO ich do tego zmusił. Gdyby nie to, dalej by siedzieli cicho.

Telefonicznie Urząd tłumaczył się, że „nie ma dowodów, że dane zostały skopiowane”, bo „tylko zaszyfrowano pliki”. No jasne, bo każdy ransomware to taka forma sztuki — szyfrują dla zabawy, nie żeby najpierw skopiować i sprzedać ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jak to jest, że Urząd Marszałkowski może sobie ukrywać wyciek danych 2 lata, a Ty Mireczku w razie wycieku nie możesz stwierdzić, że dane nie wyciekły bo zostały tylko zaszyfrowane xDD