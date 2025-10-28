Tarcze z Grobu Nieznanego Żołnierza powróciły do Warszawy!
W dość niezwykły sposób oryginalne zabytki, odnalezione w Sopockim Domu Aukcyjnym, pochodzące z Grobu Nieznanego Żołnierza, powróciły właśnie do Warszawy i wzbogaciły wystawę w Muzeum Historii Polski.Zwiadowca_Historii
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lutego 1993 roku przywróciła dewizę „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Tradycyjnie tłumaczy się ją jako „Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru”. Na współczesnych sztandarach wojskowych występuje ona na odwrocie godła Polski.