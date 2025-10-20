Jarosław Kret przyrównał wędkarzy od rekordowego suma do małp
Znany prezenter pogody, Jarosław Kret, na antenie TVP Info przyrównał wędkarzy, którzy w Rybniku złowili rekordowo dużego suma do małp, bo te też lubią znęcać się nad zwierzętamiMakavlani
@Logytaze: no to jeszcze kilka takich cykli i nie będą musieli łowić na haczyk bo z sumem ustalą jakąś komendę tylu "noga", "rekord" i będzie
WTF
Ale ryba w jego rękach to metafizyka, kontakt z panem.
@Plotkova99: W sumie pytanie czy można powiedzieć o rybie coś zdrowego. Szczególnie gdy pływa w naszych pięknych wodach.