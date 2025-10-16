Staranowała siedem samochodów. Pół promila na każdy
Mieszkańcy Piasków (Lubelskie) byli świadkami niebezpiecznej sytuacji na ulicy Długosza. 29-letnia kobieta w audi staranowała siedem zaparkowanych samochodów. Jak się okazało, była kompletnie pijana - miała ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie - i dodatkowo obowiązywał ją sądowy zakaz prowadzeniaStopa_Szopa
Komentarze (24)
najlepsze
Jaki następny tytuł wymyśli? Kierowca spowodował wypadek śmiertelny, miał 4 promile, oo jednym na każdego przechodnia?!?!?!
A mnie się podoba.
Ale mnie też podoba się czarny humor.
Więm, jestem p----------y.
@Miszczu_wszystkiego: Tym też się zajęła i zrobiła sobie wszywkę. Trzymam za nią kciuki.
@zubrzpuszczy: w tym rowie?
Paradoks fleksyjny, ale akurat Piaski w lubelskim odmienia się jako Piask. Tak sobie przyjęli mieszkańcy.
http://nlp.actaforte.pl:8080/Nomina/Miejscowosci?nazwa=Piaski
A tu oficjalne źródło - strona gminy, gdzie używana jest odmiana Piask:
https://piaski.pl/pl/blog-artykul/151