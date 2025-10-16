Wiem, że haha z tych zakazów - ale moja koleżanka przy trzecim zatrzymaniu na zakazie (i po promilach) dostała 8 miesięcy pozbawienia wolności, wyszła po 4. I to ją w końcu nauczyło: auto sprzedała, jeździ boltamitaxi - powiedziała, że już NIGDY tam nie wróci. Była to "normalna" kobieta więc mocno jej to zmieniło życie te 4 miesiące przerwy. Trzeba tak z każdym robić to w końcu będzie jakiś efekt