Sztuka nowoczesna. Tylko, że kiedyś takie sztuki zamawiali prywatni mecenasi i potem za zgodą władzy lokalnej eksponowali po skwerach, parkach czy ogrodach. Miały pokazywać na co stać jaśniepana.

Jego kasa, jego sprawa. I to on odpowiadał za treść ekspozycji.

Nie wiem dlaczego aktualnie to my wszyscy mamy być mecenasem takich dzieł? A ktoś ogólnie pytał nas, mecenasów tej sztuki o zdanie? Konkurs jakiś ogłosił albo choćby i badania ankietowe? Bo ja wątpię...