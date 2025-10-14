Rzeźba erotyczna Gaja za 301 tysięcy złotych w Busku-Zdroju
Czerwona rzeźba Gaja pojawiła się w Busku-Zdroju i od razu wywołała burzę w całej Polsce. Kosztowała 301 tysięcy złotych i rozgrzała dyskusje na temat wydatków publicznych oraz granic sztuki.digital-nexus
Komentarze (57)
najlepsze
Jego kasa, jego sprawa. I to on odpowiadał za treść ekspozycji.
Nie wiem dlaczego aktualnie to my wszyscy mamy być mecenasem takich dzieł? A ktoś ogólnie pytał nas, mecenasów tej sztuki o zdanie? Konkurs jakiś ogłosił albo choćby i badania ankietowe? Bo ja wątpię...
Krytykiem sztuki nie jestem więc meritum nie skomentuję ale widziałem większe odklejenia.
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Rozumiem że w tym Zdroju już nie ma nić do zrobienia i te grosze trzeba spalić -szacun dla mądrości wyborców.