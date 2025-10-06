Dlaczego wszystkie rządy świata, z USA na czele, boją się malutkiego państwa bez przemysłu, które musi być wspomagane miliardami dolarów dotacji federalnych, by w ogóle istnieć?
Odpowiedzią może być ich wywiad. Poprzez sieć agentów na całym świecie zebrali materiały dowodowe, tzw haki, na wielu polityków, ekspertów, dziennikarzy, publicystów, artystów. Kompromitujące nagrania mają być trzymane przez wywiad izraelski, by w ten sposób moc ich szantażować. Przykład, jak to się robi? Afera podkarpacka w Polsce.
Czy oni są faktycznymi właścicielami świata? Może prawdą są te teorie spiskowe, że ich nacja potajemnie rządzi światem, skoro każdy boi się ich ruszyć?
https://jarek-kefir.com/2025/10/02/gaza-pieklo-na-ziemi-swiat-odwraca-wzrok/
Jak Brytyjczycy obiecali Żydom państwo w Palestynie:
Komentarze (65)
najlepsze
@psscp: Żydzi zajmowali się handlem, doskonale znali systemy monetarne. Szybko rozprzestrzenili się po całym świecie. Infiltrowali każde społeczeństwo, jednocześnie nie sposób było przeniknąć w ich szeregi. Podczas gdy każda religia nawołuje do uczciwości, judaizm przedstawia gojów jako zwierzęta bez duszy, które można oszukiwać i mordować.
Żymianie są jak rak, przenikają zdrowa tkankę innych państw i udają bezpaństwowców a w głębi są wierni centrali
@zychtomasz: No to chyba ich flagowy problem w tej Gazie. Tam zresztą nawet wśród wspierających nie ma agendy ochrony palestyńczyków. Tam jest tylko agenda zniszczenia Izraela. Ochrona ludności jest tylko na potrzeby naszych naiwnych, zachodnich społeczeństw. Ja sceptycznie podchodzę do ich cierpienia bo mam przekonanie graniczące z pewnością, że gdyby jakimś cudem rodem z Sci-Fi
Jordania pomogła Palestyńczykom - ci w podzięce zabili im króla
Liban - przyjęli pod swoje skrzydła setki tysięcy Palestyńczyków - ci w podzięce zdestabilizowali im państwo i wciągnęli w niekończący się konflikt z izraelem
Kuwejt - przyjął i objął ochroną dziesiątki tysięcy palestyńczyków - ci w podzięce w czasie inwazji Sadama na ten kraj witali wojska irackie kwiatami.
Egipt - śmiertelny wróg obecnego reżimu to bractwo muzułmańskie którego bliskim
Jaki interes ma świat w pomaganiu palestyńczykom? (odp, taki sam jak w ratowaniu jemenu, syrii, etiopii, and the list goes on)
Nawet 'bratnie' arabskie kraje poza dobrym słowem nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Przy zasiekach na granicy gaza-egipt, te izraelskie mogą się schować.
@OkruszekBojowy: Moralny? a wg jakiej filozofii?
Bo jeśli np zastosować utylitaryzm albo efektywizm, to pomoc gazie jest kontrproduktywna.
Za każdym razem jak izrael pod naciskiem tzw opini publicznej wycofywał się z działań, to terroryści odbudowywali potencjał i znowu atakowali.
Miało to taki sens jak robienie operacji usunięcia nowotworu ale tylko w 90%.
@OkruszekBojowy: No, to pomogłeś moralnie palestyńczykom. Możesz już odetchnąć z ulgą