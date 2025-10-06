A kto powiedział że nic nie robią bo się boją?

Jaki interes ma świat w pomaganiu palestyńczykom? (odp, taki sam jak w ratowaniu jemenu, syrii, etiopii, and the list goes on)

Nawet 'bratnie' arabskie kraje poza dobrym słowem nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Przy zasiekach na granicy gaza-egipt, te izraelskie mogą się schować.