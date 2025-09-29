Ja nie odmawiam, ale apeluje do rozsądku. Gdzie są granice pomocy uchodźcom? Ilu ludzi może zamieszkać dodatkowo w Europie? Milion, sto milionów, miliard? Co z Europejczykami? Mamy postawić swoje poczucie bezpieczeństwa, dobytek, tradycje i kulturę byle zbawić świat, którego tak naprawdę nie da się zbawić. Pani Holland żyje w oparach utopii, nierealnej wizji świata.