Idiokracja na pełnej.
Komentarze (43)
najlepsze
oh shit... srogie piguły, nie ma co XD
Ale swoją drogą, to nawet nie jest najgorsze. Promowanie pseudonauki i zabobonów to jedno, ale inna sprawa to fakt, że TVN świadomie dokłada się do wyrządzania krzywdy tym dziewczynkom - bo to właśnie robią ich rodzice, wystawiając je na widok publiczny i robiący z nich szarlatanów i oszustów. Autentycznie współczuję tym
@zjadlbymbanana: Jacy widzowie, taki program. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) Takie fajne rzeczy w telewizji, która kreuje się na poważną i dla inteligentnych. xD
@Majkel2008: A za oszustwo?
Drzyzga, natomiast, we krwi ma autoryzowanie klamstw - patrz "Rozmowy w Toku".