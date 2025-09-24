Byłem tam w zeszłym roku. Cały Bangkok jest położony na bagnach i rozlewiskach. W 2024 jeszcze budowali tam Metro. To pierwsze azjatyckie megamiasto które zobaczyłem. ok 15mln w całej aglomeracji. Jechałem jednym wiaduktem przez miasto przez ~ 30 minut. Miejsce zapadliska można zobaczyć na Streetview 13 ° 46'46.7"N 100 ° 30'32.7"E