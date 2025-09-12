Był niemieckim zbrodniarzem wojennym i dowódcą Einsatzgruppe C, która działała na Ukrainie podczas II wojny światowej. Był odpowiedzialny za masowe mordy ludności cywilnej, w tym Ukraińców, Romów oraz organizację i nadzór nad egzekucjami na szeroką skalę w regionie, między innymi na terenie Kijowa i innych miast Ukrainy.Po wojnie Rasch został zatrzymany przez aliantów. Stanął przed amerykańskim trybunałem wojskowym jako zbrodniarz wojenny w procesie Einsatzgruppen (jednym z procesów norymberskich.W lutyn 1948 ze względu na zły stan zdrowia został wyłączony z procesu i nie doczekał wyroku.

