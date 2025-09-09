Seria eksplozji w Katarze
We wtorkowe popołudnie w Dosze, stolicy Kataru, doszło do kilku potężnych eksplozji. Z informacji izraelskich mediów wynika, że za atakiem stał Tel Awiw.starnak
Komentarze (81)
Przypadek, prawda? Bo wcale nie jest tak, że Ci "islamscy terroryści" to w rzeczywistości zachodnie pacynki
I czy nie powinno być to nauczką dla nas?
Czyli w gazie lecą ze wszystkim.
Izrael przeprowadza holokaust!