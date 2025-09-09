Mało kogo zajmuje jeden, bardzo "zabawny" fakt. Przed podporządkowaniem i destabilizacją Iraku, Afganistanu, Libii kręcona była co dnia afera dotycząca tzw. islamskich terrorystów (świat chapnął to jak pelikan). Dziś jeden z głównych wrogów muzułmanów, czyli Izrael dokonuje w biały dzień ludobójstwa ich "ziomków" oraz zaatakował kilka krajów i ani pisku ani żadnych akcji terrorystycznych nie ma.



Przypadek, prawda? Bo wcale nie jest tak, że Ci "islamscy terroryści" to w rzeczywistości zachodnie pacynki Pokaż całość