Potężny huk w Wielkopolsce
Trzy potężne odgłosy wybuchów było słychać o poranku nad Koninem. Huk był tak głośny, że w budynkach zatrzęsły się szybyzyneks
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Trzy potężne odgłosy wybuchów było słychać o poranku nad Koninem. Huk był tak głośny, że w budynkach zatrzęsły się szybyzyneks
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (34)
najlepsze
Po naszych politykach można się spodziewać niestety wszystkiego.
Sonic boom.
@Ilahinefes: Teraz przechodzenie przez barierę dźwięku jest ściśle uregulowane przepisami. Gdy nie ma sytuacji awaryjnej to piloci odrzutowców mogą robić to tylko w określonych, wyznaczonych strefach, mniemam że z dala od zabudowań ludzi.
Tyle emocji w artykule o tym, że nad miastem przeleciał samolot xD
U mnie było ok. Ale sąsiadowi poszła szyba od balkonu... Nie wywalił całkiem, ale pojawiało się pęknięcie.