Udany start Starshipa! 10 lot testowy.
Wszystko przebiegło zgodnie z planem i tym razem bez opóźnień, choć to była 3 próba startu i wejścia Shipa na orbitę. Zdolność powrotu i kontrolowanego wodowania w Zatoce Meksykańskiej Starshipa zaliczona, a w trakcie lotu udało się uwolnić symulatory satelitów Starlinków. Ship wrócił do Oceanu.mirekwirek
Zapis wideo z całego lotu:
BRAVO!
wielki sukces w tym:
- makiety satelitów starlink wystrzelone (z trudnościami)
- wszystkie osłony termiczne odpadły
- coś wysadziło komorę silników
- wnętrze się ugotowało przy wchodzeniu w atmosferę