Wszystko przebiegło zgodnie z planem i tym razem bez opóźnień, choć to była 3 próba startu i wejścia Shipa na orbitę. Zdolność powrotu i kontrolowanego wodowania w Zatoce Meksykańskiej Starshipa zaliczona, a w trakcie lotu udało się uwolnić symulatory satelitów Starlinków. Ship wrócił do Oceanu.