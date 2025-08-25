Wszyscy wymuszają na nas instalowanie jakiegos ich syfu na naszych telefonach. Rzeczy dużo bardziej prywatnej niż własne gacie.



Już każdy sklep wymusza na tobie "wstąpienie do klubu", żeby dać ci możliwość kupna czegoś w promocji. Chwała Biedronce, która chce 'jedynie' nr telefonu. Jak gdzies słysze, że nie mają swojej aplikacji to dla mnie największa radość. Wolność. Szacunek do mnie nie chcą mi czegoś instalować.

