Żyjemy w "Black Mirror" - czyli jak firma blokuje kamerę "w imię jego praw" [EN]
Rossmann mówi, że coraz częściej musimy udostępnić nasze dane by używać produktu który tego absolutnie nie potrzebuje. W "apkach" to już standard (dostęp do plików "dla kalkulatora")-ale coraz więcej sprzętów by je używać wymaga "zgody firmy". A może i akceptacji rządu - niekoniecznie przyjaznego.bialy100k
Komentarze (30)
A później kupujesz sprzęt i jesteś wqrwiony
Kamera w aucie 70mai bez konta apka nie połączy się, by ściągnąć nagranie czy zrobić cokolwiek.
Taśma LED do TV hdmi, potrzebne konto by włączyć i ustawić za pomocą wifi i chińskiego serwera
Roomba, funkcja programowania harmonogramu wymaga konta, wifi i serwera - model
To się zaczęło jakiś czas temu i dziś "stało się standardem" - chyba początkowo za sprawą apek na Androida które chciały "wszystko wiedzieć" - i o ile się
Już każdy sklep wymusza na tobie "wstąpienie do klubu", żeby dać ci możliwość kupna czegoś w promocji. Chwała Biedronce, która chce 'jedynie' nr telefonu. Jak gdzies słysze, że nie mają swojej aplikacji to dla mnie największa radość. Wolność. Szacunek do mnie nie chcą mi czegoś instalować.
Jednak w niektórych sklepach gdzie rzadko bywam, musze
@Macior_Pacior: no tu się mylisz bo są promki które masz TYLKO z apką, choc nie jest to tak s---------e jak w lidlu gdzie praktycznie wszystkie wartosciowe promocje wymagają apki.
Ja bym w ogóle zakazał apek w p---u - bo zwyczajnie przeginają.
Przy nagłaśnianiu problemu, można by od razu zapodawać link. @bialy100k