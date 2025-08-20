Mamy zdjęcie tajemniczego obiektu pod Łukowem
W nocy z wtorku na środę niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.RMF24
albo dzik
To Rosyjska kopia szacheda, czyli tak zwany Geran-2
To co spadło u nas ma trochę ulepszony silnik poprzez dodanie wytłumienia do rur wydechowych, aby zmniejszyć hałas.
@orkako: Nop, w artykule mądrze napisali. To śmigło "ciągnie" a nie "pcha" czyli silnik musiał być z przodu... No chyba że ruskie zamontowali śmigło odwrotnie, dron leciał tyłem do przodu i dlatego zamiast spaść na Ukrainie obleciał całą kulę ziemską i rypnął w Polsce ;-)
Nasze służby podejrzewają, że mógł być to