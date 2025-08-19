Budowlaniec znika po zaliczce. Setka oszukanych, prokuratura umarza sprawy
Zgłosiła się grupa osób poszkodowanych przez firmę budowlaną Mateusza M. z Chorzowa. Opisują bardzo podobny schemat działania mężczyzny: proponuje korzystne ceny i szybkie terminy realizacji, a po rozpoczęciu prac znika z zaliczkami.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (12)
Mój przyszedł i postawił sobie wieniec przekręcony o 90st w osi Y, bo tak mu było "łatwiej układać podłogę na I piętrze". Fajnie tylko, że tam gdzie miały być schody jest wieniec.
Mało tego. Otwór na okno w łazieńce tak umieścił na środku, że drzwi prysznica zamykałby się na oknie.
Mało tego. Nie wypuścił mi rury do podłączenia się do
W sumie to model biznesowy podobny do modelu funkcjonowania EG Studio #elagawin.
Ona też bierze zaliczki za usługi swojej firmy (zdjęcia, telefony na lajwach itp) których nigdy nie realizuje.
Mało tego jeśli się ktoś upomina o realizację usługi to każe sobie robić, uwaga: PRZELEW PRZYPOMINAJĄCY! ( ͡° ͜