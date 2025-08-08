Z wpisów tego Pana bije taka nostalgia, radość, poczucie spełnienia i chęć rozwoju, jakiej czasami brakuje każdemu z nas. Niby tylko strona o oczku wodnym, ale dla Niego to jest wręcz cały Świat. Strasznie fajnie się to czyta. ( ｡ ◕ ‿ ‿ ◕ ｡ )