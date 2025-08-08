Strona z 1999 pewnego pasjonata o oczku wodnym. Nadal działa!
Istna kapsula czasu. Ostatnia aktualizacja 8 lat temu. Tam czas się zatrzymał. Polecam tę wycieczkę w przeszłość internetu :)dizzapointed
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Istna kapsula czasu. Ostatnia aktualizacja 8 lat temu. Tam czas się zatrzymał. Polecam tę wycieczkę w przeszłość internetu :)dizzapointed
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
@Pentylion: autor już pewnie też nieżywy
Ja na nią trafiłem parę lat temu jak szukałem informacji o okolicznym stawie.
Gdy tylko ujrzałem ten interfejs to już wiedziałem, że prędko tej stronki nie opuszczę. Sama treść - niesamowita niczym ważki!
Brakuje takich miejsc jak ważki.pl w polskim internecie ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@deusa: nie
odpal jakąkolwiek stronę przez web.archive.org i przekonaj się, że wówczas nie dość, że była przyjemniejsza, to jeszcze czytelniejsza i prostsza
20% bezrobocia, bieda, kradzieże, przestępczość, korupcja, mafie i gangi - ehh, nostalgiczna łezka się w oku kręci, kiedyś to było, nie to co teraz: praca, bezpieczeństwo i nuda.