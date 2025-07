Ludzie serio się dziwią, że jak dasz AI dostęp do terminala i odpalisz go na jakimś gównianym projekcie z neta, to może ci coś odpalić? XD

To nie jest żadna afera, to brutalna rzeczywistość komputerów od 40 lat: jak uruchamiasz coś z nieznanego źródła bez izolacji, to możesz dostać po dupie. Czy to AI, czy bash, czy jakiś skrypt od Zenka z forum.



Gemini CLI to egzotyczne, nowe narzędzie, wersja 0.1, które samo krzyczy Pokaż całość