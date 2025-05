OF jest śmieszny, ale tak średnio bym powiedział. Tak średnio.



Jak wiemy penalizacja narkotyków wyeliminowała problem. Jak wiemy prohibicja alkoholowa wyeliminowała problem. Jak wiemy penalizacja korupcji wyeliminowała problem. Jak wiemy penalizacja nielegalnej migracji wyeliminowała problem. Jak wiemy penalizacja albo koncesjonowanie hazardu wyeliminowało problem.



Pokaż spoiler

Jeśli przekaz medialny i wzorce kulturowe pozostaną bez zmian to nie sądzę, by to cokolwiek zmieniło na plus. Ot, kolejna restrykcja i opresja. Pokaż całość