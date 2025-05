Wrzucam tym co nie mają twarzoksiążki

W nocy z 17/18.05 podczas koncertu na Juwenaliach w Białymstoku grupa trzech oprawców napadło na mojego syna Szymonka. Został zaatakowany prawdopodobnie kastetem. Pseudo ochrona stała z boku i nie reagowała, a poinformowana policja powiedziała, że to prywatna impreza i nie wchodzi na teren politechniki.

Powstaje pytanie: czy to tak powinno wyglądać?

Dziś rano zaczyna się wielogodzinna operacja.

Znając siłę fb proszę o pomoc w znalezieniu oprawców.