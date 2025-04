Przeszło mi przez głowę, żeby codziennie wysyłać zapytanie o możliwość nagrania, jak przejeżdżam obok takiego obiektu w drodze do pracy. I niech codziennie odpowiadają mi albo zgodą, albo odmową. Gdyby zorganizować taką akcję na większą skalę, to może ktoś by się w końcu puknął w głowę i zorientował, jaki to absurd.