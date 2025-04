Strasznie dużo rzeczy tam nie ma chyba, że odwiedza się każde muzeum. Można wtedy skoczyć też do pobliskich miejscowości. Polecam Kruje, ładna górska miejscowość też zwiedzanie raczej chwila. Jeszcze niby Berat polecają ale z racji ograniczeń czasowych wybrałem wycieczkę do Vlory. Mają w Tiranie dworzec autobusowy z którego jeżdżą busiki do niemal każdej miejscowości, więc jak ktos nie chce siedzieć nad Morzem to dobry punkt wypadowy.