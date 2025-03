To udawanie głupa po każdej kolejnej powodzi jest nawet zabawne. Jak rzeka zalewa domy to nie ma żadnego właściciela rzeki. Ale spróbuj w tej samej rzece łowić ryby bez zezwolenia to zaraz właściciele się znajdują.



Skoro rzeka weszła w szkodę to właściciel rzeki powinien za to płacić. A jak się już tam właściciel rzeki dogada z siłą wyższą to powodzianina nie powinno obchodzić.