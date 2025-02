Mala firemka mojego kolegi ktory ma sklep internetowy zaplaciła w ciągu 6 lat okolo 22 milionów vatu czyli niecałe 6 milionów usd.

On w swojej firmie zatrudnia 5 osób.

Czaicie skale?



Premier chwali się publicznie że z największym korpo swiata wynwgocjował szkolenia za 5 baniek gdzie dla tej firmy to nie są nawet drobniaki a mala firemka jakiegos nieznanego obywatela w PL płaci większe podatki do budżetu i nikt o tym nic Pokaż całość