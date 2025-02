Pamiętacie jak w IT promowano kobiety do różnych praktyk itp.? Finanse nie chcą być gorsze i tak oto Deloitte zaprasza do współpracy wyłącznie studentki, jednoznacznie odrzucając mężczyzn. Ale to oczywiście nie dyskryminacja, a zapewniam Was, że w tej branży na pewno nie ma nadmiaru mężczyzn :)