Tropy doprowadziły nas do prokuratora Marka Wełny, szefa Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, który to śledztwo nadzorował, a który w latach rządów PiS został zdegradowany do najniższego szczebla. #Giertych nazywał go "prokuratorem ze stali". #Wełna nie przepada za poprzednią ekipą, a już w szczególności za Zbigniewem Ziobro. W 2011 r. bronił Giertycha. Występował jako świadek w procesie jaki prezes PiS Jarosław Kaczyński wytoczył Giertychowi za to, że ten publicznie zarzucił mu "zbieranie haków" na przeciwników politycznych.