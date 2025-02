Żadne mierniki nie oddają rzeczywistości tak jak to robi rzeczywistość a tylko ona się liczy, więc czy Milei ma rację to wskaże poziom życia obywateli a nie PKB, inflacja czy deficyt budżetowy.

Obecnie ubóstwo nie maleje a nawet urosło, niezależnie czy mają nadwyżkę budżetową, niezależnie czy inflacja spada, niezależnie czy w handlu są nadwyżki.

I ta sytuacja może wprost prowadzić do kolonializmu gdzie to korporacje będą się bogacić zasobami Argentyny gdy obywatele Pokaż całość