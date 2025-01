Wszyscy wiedza, że jest zbyt duże podobieństwo w wielu podobnych sprawach w ostatnich latach: nurkowie z różnymi konfliktami i wrogami cudownie nie wypływają, dwóch facetów w ciągu miesiąca w różnych miejscach zabija swojego psa i dziecko po czym strzelają samobója, wszystkich łączyła praca wokół gdyńskiego portu/wojska, wszyscy po cichutku uznani za zmarłych spontanicznie i z własnej winy/czynnika losowego, zero drążenia pomimo czasów internetu który patrzy na ręce, zero śledztw alternatywnych, przyklepane co Pokaż całość