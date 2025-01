Ja całkowitą winą obarczam sumienia tych "mądrali" dziennikarzy i także strażaków, którzy radzili w mediach: "Jeśli fajerwerk nie wypali, to zostawić, nie zbliżać się", wbrew instrukcji i zaleceniom producentów, którzy od zawsze jasno tłumaczą, że w razie niewypału odczekać nawet 15 minut, potem zalać wodą i wyrzucić. No takie to śmieszne, a potem zostawione niewypały dzieci znajdują i kombinują prowadząc do wypadku.