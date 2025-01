Po drugie primo, nie ma mowy o zmniejszaniu populacji tyko o ZMNIEJSZENIU PRZYROSTU POPULACJI! Populacja to nie to samo co przyrost populacji.

Po trzecie primo - ULTIMO: To jest tak wyrwane z kontekstu że sam Korwin by się uśmiał.

Działanie między nimi to mnożenie, więc wystarczy jeden element zbliżyć do zera i mamy cel - prawie zeroemisyjność.

Pierwsze dwa składniki Populacja i Usługi można w zasadzie pominąć, nawet jak wykonamy świetną robotę, czyli to o czym mówi w tym filmiku - zmniejszenie przyrostu populacji o 10-15% to efekty będą marginalne. Pierwszy składnik który ma znaczenie to Efektywność ale nawet on niewiele pomaga. Ostatni składnik, koszt CO2 na jednostkę energii to nasza dźwignia. Dzięki bezemisyjnym źródłom energii jak elektrownie atomowe możemy osiągnąć cel - zeroemisyjność.