Pisałem już kiedyś ale powtórzę przy okazji - kiedyś tuż po gwarancji padł mi monitor Philipsa 42". Okazało się, że to typowy przypadek tego monitora - i że powodowane to jest przez celowo źle zaprojektowane rozmieszczenie LED podświetlania. Celowo, bo chyba musiałby to być "inżynier z pontona" żeby nie wiedzieć, czym się skończy taki właśnie przypadek.Jak ktoś chce poczytać o tym : https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17372810#17372810 Mnie to wyleczyło z Philipsa raz na zawsze,