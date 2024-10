Budzę się jako terminator.

Idę do Pałacu Prezydenckiego.

Przy wejściu zatrzymują mnie strażnicy. Zabijam ich uderzeniem pięści. Wchodzę na plac.

Z boku biegnie jeszcze dwóch żołnierzy krzycząc "stój bo strzelam". Idę dalej. Jeden z nich mnie dopada i próbuje przetrzymać. Zabijam go uderzeniem pięści.

Drugi żołnierz do mnie strzela. Kule nic mi nie robią. Zabieram pierwszemu strażnikowi b--ń i strzelam do drugiego. Wchodzę do środka budynku.

Wewnątrz popłoch. Ktoś wyskakuje zza winkla i do mnie strzela. Chodzę po pałacu szukając prezydenta ale prawdopodobnie albo go nie było albo został już przez kogoś wyprowadzony tylnym wyjściem.